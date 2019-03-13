Владимир Крикунов: "Не думаю, что Миронов охотится, сам бы не разбился"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов на пресс-конференции подвел итоги первого матча полуфинала Западной конференции с ЦСКА (1:4, 0-1).

- ЦСКА преподал хороший урок, - заявил Крикунов. - Чем быстрее мы научимся играть так же быстро, как противник, тем легче нам будет. В плей-офф надо биться и сражаться по-настоящему. К сожалению, мы сегодня отбывали номер.

- Почему заменили Еременко?

- Он сам попросил замену.

- Ко второму матчу будут изменения?

- Посмотрим, у нас особо некого ставить.

- Почему не подготовились к ЦСКА?

- Потому что это ЦСКА (улыбается).

- Что с Мироновым? Куча удалений, борьбу проигрывал. У него проблемы в жизни?

- Не знаю, может быть к жизни, а все выходит на игру (улыбается).

- Он охотился за Капризовым.

- Не думаю, что он за кем-то охотится, сам бы не разбился (улыбается). (Евгений Белоусов)

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