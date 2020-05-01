У Блума и Мозика были предложения из КХЛ. Они решили остаться в «Фэрьестаде»
14:54
Два игрока «Фэрьестада» — защитник Джонатон Блум и нападающий Войтех Мозик — получали предложения из КХЛ. Но оба хоккеиста приняли решение остаться в Швеции, сообщает Hockey Sverige.
31-летний Блум уже подписал новый контракт с «Фэрьестадом». Ранее он выступал в КХЛ за «Адмирал», «Сочи» и минское «Динамо».
Klart: Jonathan Blum stannar i F?rjestad BK ?ven n?sta s?song. #fbkse— F?rjestad BK (@farjestad_bk) April 30, 2020
27-летний Мозик пока ведет переговоры, но стороны уже достигли принципиальной договоренности. В КХЛ он провел два сезона в составе «Витязя».