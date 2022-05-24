Нападающий Кирилл Слепец вернулся в «Амур»

Нападающий Кирилл Слепец вернулся в «Амур». Он подписал с клубом двустороннее соглашение на один сезон, сообщает сайт КХЛ.

В минувшем сезоне нападающий провел за хабаровский клуб 14 матчей, в которых не набрал очков. На счету форварда также 3 (2+1) балла в 5 матчах за «Сокол» в ВХЛ.

Концовку сезона-2021/22 Слепец провел в Финляндии.