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Сегодня, 11:09

Стала известна зарплата вратаря «Спартака» Николаева

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Дмитрий Николаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев в конце 2023 года продлил контракт с клубом до 30 апреля 2026 года.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне его зарплата составит около 20 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 23. В нынешнем сезоне он получит в «Спартаке» около 8 миллионов рублей.

В сезоне-2023/24 Николаев провел 10 матчей, в которых пропустил 25 шайб.

ХК Спартак (Москва)
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4 Автомобилист 54 30 24 66
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6 Ак Барс 52 30 22 62
7 Трактор 53 28 25 62
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9 Сибирь 53 21 32 51
10 Амур 51 21 30 50
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2 Динамо М 52 34 18 72
3 СКА 52 34 18 70
4 Спартак 53 31 22 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 51 26 25 59
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 51 23 28 51
9 Витязь 52 17 35 40
10 Куньлунь РС 54 17 37 40
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