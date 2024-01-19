Стала известна зарплата вратаря «Спартака» Николаева

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев в конце 2023 года продлил контракт с клубом до 30 апреля 2026 года.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне его зарплата составит около 20 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 23. В нынешнем сезоне он получит в «Спартаке» около 8 миллионов рублей.

В сезоне-2023/24 Николаев провел 10 матчей, в которых пропустил 25 шайб.