Мостовой: «В КХЛ болею за «Спартак», за Алексея Жамнова»
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что болеет за «Спартак» в КХЛ.
«Я очень часто смотрю КХЛ. Думаю, даже процентов 80 игр. Болею за «Спартак», за Алексея Жамнова и все чаще стал выбираться на игры красно-белых. Очень рад что спартаковцы прервали серию неудач и выиграли последнюю встречу. А то уже начали клевать команду, тренера и Илью Ковальчука.
Это глупости и ужас. В 40 лет вернулся и забросил уже три шайбы. Ничего себе. Всем бы так в 40 лет. Остальные в 25 уже заканчивают. Более того, если из лазарета вернутся Мальцев, Морозов, Локтионов, то считаю, что подопечные Жамнова будут одними из претендентов на Кубок Гагарина. А еще лучше будет, если менеджмент клуба подпишет пару новичков», — цитирует RT Мостового.
«Спартак» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
|Восточная конференция
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|1
|Металлург Мг
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|34
|19
|74
|2
|Авангард
|51
|35
|16
|73
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|54
|30
|24
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|10
|Амур
|51
|21
|30
|50
|11
|Барыс
|51
|19
|32
|44
|12
|Адмирал
|51
|15
|36
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|3
|СКА
|52
|34
|18
|70
|4
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|51
|26
|25
|59
|7
|ЦСКА
|51
|26
|25
|56
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|- : -
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|- : -
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -