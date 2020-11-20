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Скудра: «С 16 минутами штрафа за период выиграть у московского «Динамо» невозможно»

11:56
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Главный тренер рижского «Динамо» прокомментировал выездное поражение в от московского «Динамо» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы очень робко начали первый период. не сыграли в тот хоккей, в который хотели сыграть. Понятно, что у «Динамо» есть очень мастеровитая пятерка, с которой мы явно не справились, но в первую очередь наша робкая игра не дала возможности зацепиться. Во втором периоде при счёте 1:2 мы переломили ход игры, начало чуть лучше всё получаться... Но, конечно, с этими удалениями, которые мы наполучали сегодня — 16 минут штрафа — с такими мастерами, как у «Динамо», выиграть невозможно», — цитирует Скудру официальный сайт КХЛ.

После этой победы москвичи вышли на четвертое место на «Западе» с 32 очками, рижане — последние (10 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

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