Вудкрофт: «Минское «Динамо» не было готово сражаться, команде не хватило движения»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:7).

«Сегодня нам не хватило движения, энергии. Не были готовы сражаться на таком уровне, как это делал соперник. Не хватало скорости и заряженности на борьбу. Не смогли действовать по нашей системе. Из-за этого случались невынужденные ошибки, которыми воспользовался «Автомобилист».

Тем не менее, смогли отыграться со счета 1:3, восстановили паритет во втором периоде. Но затем снова ошибались и отпустили соперника. Вернуться в игру не удалось. Стоит отдать должное команде из Екатеринбурга», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

Дубль в составе победителей оформил Сергей Шумаков. По два очка набрали Павел Куликов (1+1), Ефим Гуркин (1+1), Алексей Макеев (0+2) и Станислав Бочаров (0+2).