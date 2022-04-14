В четверг, 14 апреля, СКА в Санкт-Петербурге проведет седьмой матч серии полуфинала Кубка Гагарина-2022 против ЦСКА. Встреча начнется в 19.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры СКА — ЦСКА. Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 18.30 по московскому времени.

Счет в серии 3-3. 12 апреля ЦСКА в Москве одержал победу над СКА со счетом 3:1. 10 апреля команда Романа Ротенберга дома обыграла соперника (3:2).

Ранее в финал Кубка Гагарина-2022 вышел «Металлург», который в полуфинале оказался сильнее «Трактора» (4-1 счет в серии).

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина-2021. В финале омичи обыграли ЦСКА (4-2 счет в серии).