«Сибирь» — «Барыс»: видеообзор матча

«Сибирь» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Игра проходила в Новосибирске 20 марта.

В составе хозяев в основное время отличился Семен Кошелев. Победный буллит реализовал Михаил Абрамов. У гостей отличился Райли Уолш.

«Сибирь» с 69 очками финишировала в регулярном чемпионате на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (54 очка) занял десятое место на «Востоке».

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