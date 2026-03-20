«Трактор» — «Адмирал»: видеообзор матча

«Трактор» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Игра проходила в Челябинске 20 марта.

Единственную шайбу во втором периоде забросил форвард челябинцев Андрей Светлаков.

«Трактор» (75 очков) одержал четвертую победу подряд и завершил регулярный чемпионат КХЛ на шестом месте в Восточной конференции. «Адмирал» с 52 очками стал последним на «Востоке».

В первом раунде плей-офф «Трактор» сыграет с «Ак Барсом». Первый матч пройдет в Казани 23 марта.

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