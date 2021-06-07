Шведский тренер вратарей вошел в тренерский штаб московского «Динамо»

Шведский тренер вратарей Магнус Веннстрем присоединился к тренерскому штабу московского «Динамо», информирует официальный сайт клуба.

На протяжении всей игровой и тренерской карьеры Веннстрем выступал за клуб «Регле». За шведский клуб он отыграл десять сезонов с 1995 по 2005 гг., после годичной паузы приступил к тренерской деятельности в этом же клубе в качестве специалиста по вратарям.

На чемпионате мира 2021 года в Латвии Веннстрем был тренером вратарей сборной Дании.