Шведский тренер вратарей вошел в тренерский штаб московского «Динамо»
18:45
Шведский тренер вратарей Магнус Веннстрем присоединился к тренерскому штабу московского «Динамо», информирует официальный сайт клуба.
На протяжении всей игровой и тренерской карьеры Веннстрем выступал за клуб «Регле». За шведский клуб он отыграл десять сезонов с 1995 по 2005 гг., после годичной паузы приступил к тренерской деятельности в этом же клубе в качестве специалиста по вратарям.
На чемпионате мира 2021 года в Латвии Веннстрем был тренером вратарей сборной Дании.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/162101-magnus_vennstrem_voshel_v__trenerskiy_shtab_belo_golubyih
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