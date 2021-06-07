Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шведский тренер вратарей вошел в тренерский штаб московского «Динамо»

18:45
Теги:

Шведский тренер вратарей Магнус Веннстрем присоединился к тренерскому штабу московского «Динамо», информирует официальный сайт клуба.

На протяжении всей игровой и тренерской карьеры Веннстрем выступал за клуб «Регле». За шведский клуб он отыграл десять сезонов с 1995 по 2005 гг., после годичной паузы приступил к тренерской деятельности в этом же клубе в качестве специалиста по вратарям.

На чемпионате мира 2021 года в Латвии Веннстрем был тренером вратарей сборной Дании.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/162101-magnus_vennstrem_voshel_v__trenerskiy_shtab_belo_golubyih

Читайте также

Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
Где встретить любовь в 2021 году разным знакам — видео
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро
На Украине заявили о решающем моменте для остановки строительства СП-2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд