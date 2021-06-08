Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Шведский нападающий Фреден может перейти в «Ак Барс»

09:04
Йеспер Фреден может перейти в «Ак Барс». Фото aftonbladet.se
Йеспер Фреден может перейти в «Ак Барс». Фото aftonbladet.se
Теги:

Как стало известно «СЭ», шведский нападающий Йеспер Фреден может перейти в «Ак Барс». Последние два сезона игрок провел в «Шеллефтео».

26-летний Фреден выступал на чемпионате мира-2021 в составе сборной Швеции и набрал 4 (3+1) очка в пяти матчах.

В регулярном чемпионате шведской лиги на счету хоккеиста 40 (22+18) очков в 52 матчах. В плей-офф Фреден провел 12 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

(Артур Хайруллин)

Читайте также

Экс-игрок «Динамо» Киев — о решении УЕФА: «Это все устроили уродливые политики. Я бы их бил палками»
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года
«Росатом» начал строительство реактора Брест-300 в Северске
Присяжные вынесли вердикт москвичу, забившему невесту до смерти

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
vs
0
Офсайд