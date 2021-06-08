Шведский нападающий Фреден может перейти в «Ак Барс»
09:04
Как стало известно «СЭ», шведский нападающий Йеспер Фреден может перейти в «Ак Барс». Последние два сезона игрок провел в «Шеллефтео».
26-летний Фреден выступал на чемпионате мира-2021 в составе сборной Швеции и набрал 4 (3+1) очка в пяти матчах.
В регулярном чемпионате шведской лиги на счету хоккеиста 40 (22+18) очков в 52 матчах. В плей-офф Фреден провел 12 матчей и набрал 4 (3+1) очка.
(Артур Хайруллин)
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