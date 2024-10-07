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Широков стал 20-м хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Сибири» Сергей Широков достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

7 октября «Сибирь» на выезде встречается с «Ак Барсом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. 38-летний Широков принимает участие в игре. Он стал 20-м хоккеистом, достигшим отметки в 1000 матчей в лиге.

Рекордсменом по этому показателю является Данис Зарипов (1324 матча). Также в топ-3 входят Виталий Атюшов (1203) и Александр Попов (1180).

Сергей Широков
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
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4 Нефтехимик 13 6 7 15
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