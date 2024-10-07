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Сегодня, 19:16

«Автомобилист» вырвал победу в матче с «Барысом», отыгравшись с 1:3

Алина Савинова
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«Автомобилист» на своем льду обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

Хозяева проигрывали по ходу встречи 1:3, однако в третьем периоде команда забросила три шайбы подряд. У клуба из Екатеринбурга голами отметились Ник Эберт, Семен Кизимов, Анатолий Голышев и Брендэн Лайпсик. На счету Стефана Да Косты две результативные передачи. За команду из Астаны шайбы забросили Станислав Бочаров, Майкл Маклауд и Максим Мухаметов.

«Автомобилист» набрал 18 очков за 14 игр и продолжает лидировать на «Востоке». «Барыс» потерпел пятое поражение подряд и располагается на последней позиции в турнирной таблице с 5 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 4:3 (1:2, 0:0, 3:1)

Голы: Мухаметов — 1, 8:44 — 0:1. Маклауд — 3 (Сетдиков), 10:23 — 0:2. Эберт — 4 (Голышев, Мэйсек), 14:40 — 1:2. Бочаров — 1 (Маклауд), 46:33 — 1:3. Кизимов — 1 (Кузнецов, Трямкин), 46:59 — 2:3. Голышев — 3 (Эберт, Да Коста), 52:38 — 3:3. Лайпсик — 3 (бол., Бывальцев, Да Коста), 54:28 — 4:3.
Вратари: Аликин (Галкин, 10:23) — Бояркин (57:58).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 28 (10+8+10) — 19 (5+5+9).

Судьи: Соин, Шувалов.

7 октября. Екатеринбург. Уралец.

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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