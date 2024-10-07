«Торпедо» и «Куньлунь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ

Матч FONBET чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» пройдет в понедельник, 7 октября, в ледовом комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Игру покажут на канале «КХЛ» и сайте лиги. Также трансляция пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Куньлунь» можете найти в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 соперники провели по 12 матчей. «Торпедо» набрал 13 очков, «Куньлунь» — 10.