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Сегодня, 18:15

«Торпедо» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Торпедо» и «Куньлунь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч FONBET чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» пройдет в понедельник, 7 октября, в ледовом комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Игру покажут на канале «КХЛ» и сайте лиги. Также трансляция пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Куньлунь» можете найти в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 соперники провели по 12 матчей. «Торпедо» набрал 13 очков, «Куньлунь» — 10.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо М 13 6 7 13
8 Динамо Мн 11 6 5 12
9 Витязь 12 5 7 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 12 5 7 10
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Нефтехимик 13 6 7 15
5 Сибирь 12 7 5 14
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 12 4 8 9
12 Барыс 13 2 11 5
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 - : -
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