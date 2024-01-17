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Сегодня, 01:54

Шаров: «Мне очень комфортно быть центрфорвардом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал, что ему нравится играть в центре нападения.

«Мне очень нравится играть в центре. И, конечно, надо улучшать игру на вбрасываниях, но в принципе с каждым матчем я стараюсь почерпнуть что-то новое, кто как действует в центре. И уже сам стал немного больше выигрывать вбрасывания.

А так в целом, конечно, мне очень комфортно быть центрфорвардом. Это такая позиция, которая подразумевает постоянное движение. Здесь мало остановок, мало тормозов. Мне такая игра нравится», — цитирует Metaratings.ru Шарова.

В этом сезоне «Салават Юлаев» набрал 65 очков в 50 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/sharov-na-pozicii-centrforvarda-malo-tormozov-nravitsya-takaya-igra-324570/
Александр Шаров
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Шаров рассказал об атмосфере на арене «Салавата Юлаева»
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 53 29 24 64
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 52 28 24 61
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 53 21 32 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 51 17 34 42
12 Адмирал 50 15 35 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 Спартак 53 31 22 69
4 СКА 51 33 18 68
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 50 26 24 56
8 Динамо Мн 50 23 27 51
9 Витязь 51 16 35 38
10 Куньлунь РС 53 16 37 38
11 Сочи 52 15 37 36
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