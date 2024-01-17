Шаров: «Мне очень комфортно быть центрфорвардом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал, что ему нравится играть в центре нападения.

«Мне очень нравится играть в центре. И, конечно, надо улучшать игру на вбрасываниях, но в принципе с каждым матчем я стараюсь почерпнуть что-то новое, кто как действует в центре. И уже сам стал немного больше выигрывать вбрасывания.

А так в целом, конечно, мне очень комфортно быть центрфорвардом. Это такая позиция, которая подразумевает постоянное движение. Здесь мало остановок, мало тормозов. Мне такая игра нравится», — цитирует Metaratings.ru Шарова.

В этом сезоне «Салават Юлаев» набрал 65 очков в 50 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.