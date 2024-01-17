Шаров назвал особенности Козлова, как тренера

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров назвал сильные качества главного тренера команды Виктора Козлова.

«Особенности Виктора Козлова? Это, наверное, спокойствие, видение игры. Виктор Николаевич нам всегда во всем доверяет. И команда хочет, конечно, ответить взаимностью. Мы хотим отдавать себя, чтобы сохранить эти доверительные отношения. Отмечу, что нет никаких криков, ора. Все четко, все по делу. Естественно, играет роль его авторитет как игрока. Много факторов», — цитирует Metaratings.ru Шарова.

В этом сезоне в28-летний Шаров набрал 38 (13+25) очков в 49 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.