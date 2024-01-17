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Сегодня, 03:26

Шаров назвал особенности Козлова, как тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров назвал сильные качества главного тренера команды Виктора Козлова.

«Особенности Виктора Козлова? Это, наверное, спокойствие, видение игры. Виктор Николаевич нам всегда во всем доверяет. И команда хочет, конечно, ответить взаимностью. Мы хотим отдавать себя, чтобы сохранить эти доверительные отношения. Отмечу, что нет никаких криков, ора. Все четко, все по делу. Естественно, играет роль его авторитет как игрока. Много факторов», — цитирует Metaratings.ru Шарова.

В этом сезоне в28-летний Шаров набрал 38 (13+25) очков в 49 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/sharov-o-trenere-salavata-kozlove-net-nikakikh-krikov-ora-324587/
Александр Шаров
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 53 29 24 64
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 52 28 24 61
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 53 21 32 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 51 17 34 42
12 Адмирал 50 15 35 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 Спартак 53 31 22 69
4 СКА 51 33 18 68
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 50 26 24 56
8 Динамо Мн 50 23 27 51
9 Витязь 51 16 35 38
10 Куньлунь РС 53 16 37 38
11 Сочи 52 15 37 36
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