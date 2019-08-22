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«Северсталь» победила «Авангард» на турнире имени Пучкова

17:36
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«Авангард» уступил «Северстали» в матче предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова — 1:2.

В составе победителей забили Игорь Гераськин и Герман Грачев. За «Авангард» отличился Денис Зернов.

Хоккей

Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зернов — 3 (Широков), 7:00 — 1:0. Гераськин — 1 (Вовченко, Хабаров), 21:00 — 1:1. Грачев — 1 (Морозов), 63:00 — 1:2.

Вратари: Судницин — Хакимов.

22 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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