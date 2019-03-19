Сергей Плотников: "Свист трибун в Ярославле? Меня это только радует. Значит, помнят"

Нападающий "Локомотива" Сергей Плотников подвел итоги четвертого матча полуфинала "Запада" против СКА (1:3). Счет в серии: 3-1 в пользу армейцев.

– Такое впечатление, что в "Локомотиве" все мечтают воткнуться в вас.

– Вам со стороны виднее.

– И все силовые приемы против вас встречаются бурными овациями.

– Это здорово. Я рад, что меня помнят.

– И когда на скамейку штрафников отправлялись, свист был оглушительным.

– И это очень приятно.

– Вас это реально радует?

– Меня это только радует. Это значит, что помнят. Что самое главное.

– С ярославскими словами перебрасываетесь?

– Серия закончится – перебросимся. Сейчас пока рано.

– Хорошими или не очень?

– После хоккея – мы друзья.

– СКА изменился. Отличались ли требования?

– У нас есть задумки. Стараемся их исполнять. Стараемся не давать "Локомотиву" играть в их хоккей. А навязывать свой. Во многих моментах это сработало. Не давали им спокойно входить в зону атаки. А сами с успехом входили.

– Не показалось, что "Локомотив" выдохся после третьего матча? А вы – в спокойном режиме играли.

– Понятно, что в третьем матче они были максимально мотивированы. И отдали много сил. А мы действовали похладнокровнее. И нам это дало результат.

– С Елесиным несколько раз закусились сегодня. Не было желания подраться?

– У меня в принципе нет желания драться. Если только за кого-то заступиться.

– Этот матч – определяющий в серии?

– Определяющий – это четвертая победа. А пока в серии 3-1.

– Четвертая будет в пятом матче?

– Увидим.

– 3-1 разве не приговор?

– Не хочу ничего об этом говорить. В истории случаи были. Не хотелось бы, чтобы мы вошли в историю. (Игорь Еронко)

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