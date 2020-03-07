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Роман Старченко: «Пока не очень выполняем задачу выключения звена Мозякина»

03:33
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Нападающий «Барыса» Роман Старченко в интервью «Известиям» отметил, что его команда пока плохо справляется со сдерживанием Сергея Мозякина и его звена. Команда из Астаны ведет в серии против «Металлурга» — 2-1.

- В четвертом матче важнее будет сыграть активно впереди, как в третьем, но поправить реализацию? Или наоборот: надежнее в обороне, чтобы Эдди Паскуале опять не был главным героем?

— Тренерский штаб готовит нас до игры, наблюдает за ходом матча, вносит коррективы на ходу. Важно будет выиграть матч, придерживаясь плана на игру.

— Задачу выключения звена Мозякина вы выполняете?

— Сергей забил два гола в этой серии. Значит, пока не очень выполняем. Но, помимо Мозякина, в команде много мастеров. В каждой смене мы должны быть собранны и на 100 процентов сконцентрированы.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/984272/aleksei-fomin/poka-ne-ochen-vypolniaem-zadachu-vykliucheniia-zvena-moziakina

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