Порядин: «По потенциалу «Спартак» может гораздо большего добиться, чем второй раунд»

Форвард «Спартака» Павел Порядин оценил шансы команды пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ.

— Я считаю, что по потенциалу мы можем гораздо большего добиться, чем второй раунд, — приводит слова Порядина «Известия». — Главное, чтобы я и другие ребята, кто остались с прошлого сезона, сделали выводы из прошлого чемпионата. И все у нас будет хорошо. У нас большая армия болельщиков, которые нас поддерживают. И ждут от нас еще более высоких результатов. В прошлом плей-офф мы показали, что это возможно. Просто надо чуть голову перестроить и четко понимать, что можно делать, а что нельзя.

— Какие выводы надо сделать?

— Хороший вопрос... Начнем с тренировочного процесса — надо в нем выкладываться и не допускать какие-то расхлябанные моменты. Если надо где-то выбросить шайбу и сыграть попроще, то играть попроще. Такие нюансы надо поправить, и тогда у нас очень хорошие шансы улучшить результаты.

В прошлом сезоне «Спартак» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил «Салавату Юлаеву» (3-4).