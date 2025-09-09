Шулак рассказал о готовности «Адмирала» к новому сезону
Защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.
— Предсезонная подготовка всегда сложна, бегали с баллонами, занимались в зале, — сказал Шулак. — В Белоруссии сыграли несколько матчей. Мы полностью готовы к новому сезону, все в порядке.
— В этом сезоне вы капитан команды. Было это решение тренеров или голосовали игроки?
— Это решение тренерского штаба.
— Как вы относитесь к капитанской нашивке? Добавляет ли это больше ответственности?
— Давление есть всегда, даже без капитанской нашивки игроки ощущают ответственность. Капитан должен подавать ребятам достойный пример и всегда хорошо играть.
— Что входит в ваши обязанности капитана?
— Включаю хорошие песни перед играми.
— Какая песня настраивает игроков «Адмирала» перед матчами?
— Славянская песня, не могу сказать, какая, это секрет.
— Каким мы увидим «Адмирал» в новом сезоне?
— Это будет системная, агрессивная команда, которая крепко играет в обороне. Дружная команда, где все играют друг за друга.
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