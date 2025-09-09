Шулак рассказал о готовности «Адмирала» к новому сезону

Защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.

— Предсезонная подготовка всегда сложна, бегали с баллонами, занимались в зале, — сказал Шулак. — В Белоруссии сыграли несколько матчей. Мы полностью готовы к новому сезону, все в порядке.

— В этом сезоне вы капитан команды. Было это решение тренеров или голосовали игроки?

— Это решение тренерского штаба.

— Как вы относитесь к капитанской нашивке? Добавляет ли это больше ответственности?

— Давление есть всегда, даже без капитанской нашивки игроки ощущают ответственность. Капитан должен подавать ребятам достойный пример и всегда хорошо играть.

— Что входит в ваши обязанности капитана?

— Включаю хорошие песни перед играми.

— Какая песня настраивает игроков «Адмирала» перед матчами?

— Славянская песня, не могу сказать, какая, это секрет.

— Каким мы увидим «Адмирал» в новом сезоне?

— Это будет системная, агрессивная команда, которая крепко играет в обороне. Дружная команда, где все играют друг за друга.

Екатерина Смирнова