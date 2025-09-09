Шулак: «Удивился назначению Галлана в «Шанхай»

Защитник «Адмирала» Либор Шулак в интервью «СЭ» рассказал о сложностях первого матча сезона против «Шанхай Дрэгонс» (4:3 Б).

— Хорошо, что мы победили, но первый матч всегда сложный. В первом периоде показали хорошую игру, но во втором отрезке получили меньшинство, что немного изменило ход матча.

— У вас было преимущество в две шайбы, почему не получилось его удержать?

— Не знаю, сложно сказать. Просто так бывает: можем вести 2:1, но затем не реализовываем свои моменты. Такое случается.

— Удивил ли вас тот факт, что Жерар Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс»?

— Я удивился. Он хороший тренер, я видел как он тренировал команды в НХЛ.

В следующем матче «Адмирал» 10 сентября в гостях сыграет с ЦСКА. «Шанхай Дрэгонс» 12 сентября на домашнем льду встретятся с «Локомотивом».

Екатерина Смирнова