Гусев стал четвертым игроком с 750 очками в КХЛ
Нападающий «Сочи» Никита Гусев сделал две результативные передачи в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:5).
34-летний форвард набрал 750 (270+480) очков в КХЛ и стал четвертым игроком, кому удалось достичь данной отметки в лиге. Больше очков только у Вадима Шипачева (1036 очков), Сергея Мозякина (928) и Александра Радулова (832).
Гусев 1 октября подписал однолетний контракт с «Сочи» и в матче со «Спартаком» набрал первые очки за команду. Ранее в КХЛ форвард также выступал за московское «Динамо», СКА, «Югру», «Амур» и ЦСКА.
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|Динамо М – СКА
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