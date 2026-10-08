Главный тренер «Шанхая» Лав: «Вячеслав Козлов в ходе подготовки к матчу с «Динамо» нам очень помог»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Может быть, эта победа получилась не такой красивой и идеальной, как нам хотелось бы, но она отражает характер команды. Против такого габаритного соперника было непросто играть. Шайба в меньшинстве позволила нам выдохнуть. У нас в команде много ребят с большим опытом, которые не паникуют при трудностях, могут сфокусироваться и перестроить игру. Вячеслав Козлов много времени провел в «Динамо», поэтому в ходе подготовки к матчу нам очень помог», — сказал Лав.

В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА (9 октября), а «Шанхай» сыграет с минским «Динамо» (12 октября).