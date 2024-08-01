Охотюк подписал контракт с ЦСКА

Защитник Никита Охотюк подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Охотюк выступал за «Сан-Хосе» и «Калгари», проведя в общей сложности 43 матча в НХЛ и набрав 9 (1+8) очков.