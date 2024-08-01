ЦСКА подписал контракт с Исхаковым

Форвард Руслан Исхаков подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года. Форвард является выпускником молодежной команды армейцев.

С 2022 года Исхаков выступал в системе «Айлендерс». В минувшем сезоне на счету Исхакова 50 (18+32) очков в 69 матчах АХЛ.