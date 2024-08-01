Агент Черных: «У Барабанова сложилась такая ситуация в НХЛ, что он решил играть в России»
Агент Александр Черных поделился мнением по поводу подписания «Ак Барсом» двухлетнего контракта с форвардом Александром Барабановым.
«Барабанову не удалось остаться в НХЛ, да, но мы знаем много наших игроков, показывающих свой уровень, но не находящих команду. Взять, например, обмен Сергачева в «Юту». И это не значит, что у него не получилось. На данный момент у Александра сложилась такая ситуация в НХЛ, поэтому он пока принял решение продолжить карьеру в России. Четыре клуба лиги претендовали на Барабанова. Александр выбрал Казань оценивая состав, тренерский штаб, локацию самого города. Плюс он знаком с Гатиятулиным по работе в СКА», — цитирует Черных Metaratings.ru.
По информации «СЭ», на Барабанова также претендовали ЦСКА и СКА. 30-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом 2018 года.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -