Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал «СЭ» победу ЦСКА над ярославским «Локомотивом» в седьмом матче серии 1/4 финала КХЛ (2:0). Шайбы забросили Робинсон (8) и Шалунов (13).

«Все, кто вышли в полуфинал, сейчас на ходу, — сказал Николишин «СЭ». — ЦСКА — это чемпионская команда. Они играют без явных провалов, очень уверенно весь сезон. Меня ЦСКА не удивляет и не огорчает. Они стабильны. Какие у них перспективы? Несомненно, они будут бороться за кубок Гагарина. Серия ЦСКА будет интересная и сложная — это очевидно».

Николишин также считает, что ЦСКА и СКА — это две равные команды. Однако у ЦСКА больше опыта, что и сыграет решающую роль.

В полуфинале ЦСКА встретится с петербургским СКА. В другом полуфинале Кубка Гагарина сыграют казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

(Артем Бухаев)