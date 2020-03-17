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«Не может же коронавирус обойти Россию стороной». Заявление шведской звезды «Салавата»

15:50
Линус Умарк. Фото photo.khl.ru
Линус Умарк. Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил о беспокойстве из-за ситуации с коронавирусом. Ранее стало известно, что лига приостановила сезон на одну неделю в связи с пандемией коронавируса, чтобы согласовать новый формат проведения плей-офф.

— Ситуация сложная, — сказал Умарк. — Я понимаю, что КХЛ хочет доиграть сезон. Но если мы посмотрим на то, что происходит в мире и как происходит, очень уж трудно поверить в то, что коронавирус не вызовет больших проблем в России. Не может же он обойти Россию стороной. А что происходит в мире — вы и без меня знаете. (Игорь Еронко)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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