Радулов: «Я не могу быть счастливым. Финал как вылет в первом раунде — тот же результат»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал для «СЭ» поражение своей команды от ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:3).

— У нас по ходу сезона были тяжелые времена, но мы прошли их. Добились определенных результатов, но чуть-чуть не хватило. ЦСКА — молодцы, с победой, заслуженно победили, без всяких вопросов. Я не могу быть счастливым, финал для меня ничего не значит, это то же самое, что вылететь в первом раунде, тот же результат по факту. Если не поднимаешь кубок — значит, не поднимаешь. Хотелось бы поздравить болельщиков ЦСКА с победой и Сергея Викторовича (Федорова). Хорошая команда. Думаю, мы дали хороший бой, у нас были шансы. Разберем эти матчи, будем со второй попытки пытаться взять Кубок, — сказал Радулов «СЭ».

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».