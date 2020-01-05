Московское «Динамо» выиграло у «Спартака», Яшкин набрал три очка

Московское «Динамо» одержало победу над «Спартаком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена».

В составе команды Владимира Крикунова дубль оформил нападающий Андре Петерссон, еще одна заброшенная шайба на счету форварда Дмитрия Яшкина — (1+2) очка в матче.

Для «Спартака» это поражение стало третьим подряд в турнире.

«Динамо» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» — 54 балла и 5-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Петерссон — 13 (бол., Яшкин, Чайковски), 8:28 — 0:1. Петерссон — 14 (Яшкин, Шипачев), 20:09 — 0:2. Яшкин — 20 (п.в., Шипачев), 59:54 — 0:3.

Нереализованный буллит: Яшкин («Динамо»), 16:37 (Вратарь).

Вратари: Гудачек (57:39 — 59:54) — Бочаров.

Штраф: 12 — 24.

Броски: 34 (8+13+13) — 27 (14+6+7).

Судьи: Гофман, Наумов.

5 января. Москва. «ЦСКА Арена».