Зубов и Гудачек могут покинуть «Спартак»

По информации «СЭ», «Спартак» может отказаться от услуг большого числа возрастных хоккеистов.

Почти все игроки, которые становятся неограниченно свободными агентами, в том числе Илья Зубов, Юлиус Гудачек, Анатолий Никонцев и Андрей Кутейкин, с большой долей вероятности покинут команду, если не согласятся на серьезное понижение по условиям контрактов.

По нашим данным, «Спартак» не собирается переплачивать в базовой части соглашений и намерен сделать ставку на бонусы, как это ранее было в «Тракторе».

В текущем сезоне 27-летний Федоров провел 60 матчей за красно-белых и набрал 29 (12+17) очков.

(Михаил Зислис)

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