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«Локомотив» хочет поменять нескольких легионеров и не будет продлевать Ткачева. Рафиковым и Алексеевым интересуются в НХЛ

13:30
Владимир Ткачев (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Ткачев (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», «Локомотив» в межсезонье планирует серьезно обновить легионерскую бригаду.

В команде останутся голкипер Эдвард Паскуале и форвард Андре Петерссон, а вот защитник Атте Охтамаа и нападающие Антон Ландер и Теему Пулккинен, скорее всего, покинут Ярославль. К последнему уже существует предметный интерес со стороны одного из клубов КХЛ.

Также «Локомотив» не собирается продлевать контракт с нападающим Владимиром Ткачевым из-за высокой зарплаты хоккеиста — в этом сезоне она составляла 75 миллионов рублей.

Главная трансферная задача ярославцев — переподписать защитника Рушана Рафикова и форварда Дениса Алексеева. К обоим проявляют интерес клубы НХЛ.

(Михаил Зислис)

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