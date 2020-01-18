Мэт Робинсон: «Москва справится с проведением Матча звезд КХЛ»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон уверен, что Москва справится с проведением Матча звезд КХЛ. 33-летний канадец в четвертый раз примет участие в звездном уик-энде.

— Ожидаете, что в Москве популярность Матча звезд будет такой же, как в других городах?

— Первый Матч звезд с моим участием был как раз в Москве четыре года назад. Я был игроком столичного «Динамо», и это шоу проходило на тогдашней домашней арене клуба, которая теперь принадлежит ЦСКА. И стадион был заполнен до отказа, а болельщики поддерживали не хуже, чем потом в Уфе и Казани. Уверен, сейчас тоже все будет отлично. Тем более уже не раз с ЦСКА играл против «Динамо» на его новой домашней арене — это отличное место для хоккея. И Москва хорошо справится с проведением Матча звезд.

— Уже придумали, что будете показывать на Мастер-шоу?

— Спросите у нашего тренера, который будет с нами и в выходные. Может быть, он скажет, в каких вообще конкурсах мы будем участвовать.