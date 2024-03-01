Мартемьянов: «Сейчас хотят продлить сезон КХЛ, это правильно»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» высказался об особенностях календаря КХЛ для хабаровской команды.

— Приходилось кардинально корректировать подготовку к матчам и режим дня?

— Жизнь в Хабаровске заставляет корректировать буквально все. Я не понимаю, мы сейчас ни в каких чемпионатах мира, нигде не участвуем — зачем нам эти длительные паузы и почему мы заканчиваем регулярный чемпионат так рано? Сейчас хотят продлить сезон, это правильно. Чтобы воспитывать игроков, нужно время. Они приходят еще сырыми. Мне нужно, чтобы моя команда восстанавливалась. После четырех матчей через день нужно минимум дня четыре на восстановление. Плюс перелет, когда летим с запада на восток, еще прибивает. Получается, мы абсолютно в неравных условиях. Мы летим в Магнитогорск два раза за сезон. А «Металлург» прилетает к нам один раз. Пускай тоже к нам прилетают два раза. Более-менее условия будут равны. Мы не просим преференций себе — хотя бы уравнять условия.

— Может быть, тогда, наоборот, вы будете прилетать на Урал один раз?

— Тут уже лига будет решать по календарю. Почему один раз? Чтобы к нам больше летали? Мы преференций не просим — мы просим уравнять условия, не более.

— Возможно ли это, учитывая логистику Хабаровска и Владивостока?

— А почему невозможно-то? Сейчас что, бедные клубы, что ли? Два раза слетают за сезон — ничего в этом страшного нет. Почему мы сюда летим два раза, а «Металлург», «Трактор», «Автомобилист» и «Салават Юлаев» должны лететь к нам один раз? Они приезжают к нам и играют спаренные матчи. Пусть прилетают два раза. Более-менее будет равная ситуация. Я сто процентов знаю, как многие негативно к этому относятся. Дальний Восток — окраина страны, зачем туда-сюда летать, они все равно никуда не входят, лишние деньги тратить. Почему мы должны их тратить? Я не понимаю. Пускай все тратят. Я за равные условия на старте, а не когда заранее получается дисбаланс. Два моих коллеги открытым текстом сказали, что не представляют, как тяжело нам работать. Причем открыто сказали, я благодарен им за это.