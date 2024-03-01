Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:30

Мартемьянов: «Сейчас хотят продлить сезон КХЛ, это правильно»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» высказался об особенностях календаря КХЛ для хабаровской команды.

— Приходилось кардинально корректировать подготовку к матчам и режим дня?

— Жизнь в Хабаровске заставляет корректировать буквально все. Я не понимаю, мы сейчас ни в каких чемпионатах мира, нигде не участвуем — зачем нам эти длительные паузы и почему мы заканчиваем регулярный чемпионат так рано? Сейчас хотят продлить сезон, это правильно. Чтобы воспитывать игроков, нужно время. Они приходят еще сырыми. Мне нужно, чтобы моя команда восстанавливалась. После четырех матчей через день нужно минимум дня четыре на восстановление. Плюс перелет, когда летим с запада на восток, еще прибивает. Получается, мы абсолютно в неравных условиях. Мы летим в Магнитогорск два раза за сезон. А «Металлург» прилетает к нам один раз. Пускай тоже к нам прилетают два раза. Более-менее условия будут равны. Мы не просим преференций себе — хотя бы уравнять условия.

— Может быть, тогда, наоборот, вы будете прилетать на Урал один раз?

— Тут уже лига будет решать по календарю. Почему один раз? Чтобы к нам больше летали? Мы преференций не просим — мы просим уравнять условия, не более.

— Возможно ли это, учитывая логистику Хабаровска и Владивостока?

— А почему невозможно-то? Сейчас что, бедные клубы, что ли? Два раза слетают за сезон — ничего в этом страшного нет. Почему мы сюда летим два раза, а «Металлург», «Трактор», «Автомобилист» и «Салават Юлаев» должны лететь к нам один раз? Они приезжают к нам и играют спаренные матчи. Пусть прилетают два раза. Более-менее будет равная ситуация. Я сто процентов знаю, как многие негативно к этому относятся. Дальний Восток — окраина страны, зачем туда-сюда летать, они все равно никуда не входят, лишние деньги тратить. Почему мы должны их тратить? Я не понимаю. Пускай все тратят. Я за равные условия на старте, а не когда заранее получается дисбаланс. Два моих коллеги открытым текстом сказали, что не представляют, как тяжело нам работать. Причем открыто сказали, я благодарен им за это.

Андрей Мартемьянов. «Отставку принял бы стойко. Но я не крыса, чтобы бежать с корабля». Мартемьянов — о подъеме «Амура»

КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
0
Читайте также
Стало известно, кто примет участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов»
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Bloomberg: ответ России на конфискацию активов пугает Францию, Германию и ЕЦБ
Актера Юрия Яковлева задержали с мефедроном
Politico указало на ухудшение положения Киева после слов Макрона
Глава Дзержинска заявил о подавлении атаки трех БПЛА
Популярное видео
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартемьянов: «Были матчи, когда мы после игры вылетали домой, а соперник нас уже ждал в Хабаровске»

Мартемьянов — о Бродхерсте в «Амуре»: «Перед глазами первые матчи. Что он вытворял! Просто феерия»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 1
Результаты / календарь
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 16:30
Авангард – Лада
 - : -
1.03 17:00
Металлург Мг – Амур
 - : -
1.03 19:30
СКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости