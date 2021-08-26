Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Локомотивом» (3:2) на Кубке Губернатора Челябинской области.

— Неоднозначный матч. Мы не увидели то, что хотели увидеть — у нас состоялся разговор по этому поводу в раздевалке.

Единственный негативные момент, то что плохо сыграли в овертайме. В принципе, второй и третий период ребята тоже провели на равных. Сегодня был хороший соперник с сильной атакой. Нам нужны такие матчи и важны такие победы. Попросили парней сыграть на положительный результат.

— Есть ли ясность относительно повреждения Николая Демидова?

— Николай дернул заднюю поверхность бедра. У нас выпала серьезная нагрузка на защитников. Мы играем в три пары и в семь защитников — стараемся моделировать то, что будет в чемпионате в этих матчах. Требуем от нападающих помогать парням в обороне.

— Согласны, что Валентин Пьянов провел лучший матч на этой предсезонке?

— Мы сегодня сделали некоторые перестановки и оба новых звена стрельнули. Егор Миловзоров тоже забил хороший гол. Значит тренерская мысль сработала.