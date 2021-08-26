Скабелка: «Голы Шалунова нам нужны в сезоне. Сейчас важнее определиться с его партнерами»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов после поражения от «Сибири» (2:3) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Хороший первый период, играли дисциплинированно, — отметил Скабелка. — Неплохо взаимодействовали в обороне и атаке. Второй периода занести в актив не могу. Возникли проблемы с игровой дисциплиной. В третьем периоде перешли на три звена, удалось немного взвинтить темп, забили гол. Сегодня дали возможность сыграть молодым ребятам. Завтра состав будет максимально приближен к оптимальному, который и начнет чемпионат.

— Понятно, что у «Локомотива» есть основной вратарь — Паскуале. Насколько предсезонка придала вам уверенности в молодых вратарях? В том же Исаеве, что он готов быть вторым номером в клубе с большими задачами.

— Здесь больше нужно говорить о дисциплине и общекомандной игре в обороне. У Исаева был матч «на ноль» в Уфе против «Автомобилиста», но тогда команда играла совсем по-другому. Он получил много игровой практики за эту предсезонку. Мы довольны.

— Сегодня дали другую роль Степану Никулину. Как проходит его адаптация ко взрослому хоккею?

— Мне нравится его движение наверх. Он проводил хорошие отрезки. Понятно, что ему сложно в плане предложенной предсезонной работы, но он с ней справился. Ему нужно время, чтобы переварить ее, почувствовать себя своим и в команде, и в лиге. У него хорошие задатки, мы видим это на тренировках. Даже сегодня в первом периоде он проявил мастерство и отдал передачу практически на пустые ворота Максиму Шалунову. Думаю, все идет по плану — у него будет хорошее развитие.

— Насколько вас беспокоит игра Максима Шалунова и отсутствие у него очков? Это ожидаемая история, или пора уже вкатываться?

— Сложно сказать. Максим только 10 дней назад присоединился к команде. Пока так. Нам нужны его голы в сезоне. Сейчас важнее определиться с партнерами, с которыми он будет взаимодействовать, и чтобы сам Максим как можно быстрее набрал оптимальную форму.