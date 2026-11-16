«Автомобилист» обменял Черникова в «Адмирал» и передал права на Кузнецова

Нападающий Егор Черников перешел из «Автомобилиста» в «Адмирал» в обмен на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Также «Автомобилист» передал владивостокскому клубу спортивные права на форварда Артемия Кузнецова 2004 года рождения, который выступает в североамериканской лиге ECHL.

23-летний Черников присоединился к «Автомобилисту» полтора года назад. За это время он провел 55 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 11 (5+6) очков.

Кроме того, нападающий выступал за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, где записал на свой счет 5 (2+3) очков в 21 матче.