«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голу Шалунова
«Локомотива» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Счет в матче в первом периоде открыл игрок сочинской команды Кирилл Петьков. Во втором команды не забили голов. В третьей периоде счет в матче сравнял Михаил Беляев, а затем Максим Шалунов вывел ярославский клуб вперед.
«Локомотив» занимает второе место на «Западе» с 56 очками в 41 матче. «Сочи» находится на 11 строчке, набрав 16 очков в 39 играх.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Петьков — 7 (бол., Гормли, Завгородний), 11:07 — 0:1. Беляев — 1 (Березкин, Марченко), 48:45 — 1:1. Шалунов — 16 (Бычков, Марченко), 51:11 — 2:1.
Вратари: Мурашов — Третьяк.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 50 (23+9+18) — 19 (5+5+9).
Судьи: Васильев, Кочетов.
19 декабря. Ярославль. Арена-2000. 3916 зрителей.
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|19.12
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Автомобилист – Адмирал
|2 : 3
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|3 : 1
|19.12
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|
Сал. Юлаев – Авангард
|1 : 2 Б
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 2
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|3 : 1
|19.12
|19:00
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Локомотив – Сочи
|2 : 1
|19.12
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|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
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Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
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Динамо Мн – ЦСКА
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|19.12
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