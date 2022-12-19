«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голу Шалунова

«Локомотива» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче в первом периоде открыл игрок сочинской команды Кирилл Петьков. Во втором команды не забили голов. В третьей периоде счет в матче сравнял Михаил Беляев, а затем Максим Шалунов вывел ярославский клуб вперед.

«Локомотив» занимает второе место на «Западе» с 56 очками в 41 матче. «Сочи» находится на 11 строчке, набрав 16 очков в 39 играх.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Петьков — 7 (бол., Гормли, Завгородний), 11:07 — 0:1. Беляев — 1 (Березкин, Марченко), 48:45 — 1:1. Шалунов — 16 (Бычков, Марченко), 51:11 — 2:1.

Вратари: Мурашов — Третьяк.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 50 (23+9+18) — 19 (5+5+9).

Судьи: Васильев, Кочетов.

19 декабря. Ярославль. Арена-2000. 3916 зрителей.