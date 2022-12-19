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Сегодня, 21:16

«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голу Шалунова

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Локомотива» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче в первом периоде открыл игрок сочинской команды Кирилл Петьков. Во втором команды не забили голов. В третьей периоде счет в матче сравнял Михаил Беляев, а затем Максим Шалунов вывел ярославский клуб вперед.

«Локомотив» занимает второе место на «Западе» с 56 очками в 41 матче. «Сочи» находится на 11 строчке, набрав 16 очков в 39 играх.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Петьков — 7 (бол., Гормли, Завгородний), 11:07 — 0:1. Беляев — 1 (Березкин, Марченко), 48:45 — 1:1. Шалунов — 16 (Бычков, Марченко), 51:11 — 2:1.

Вратари: Мурашов — Третьяк.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 50 (23+9+18) — 19 (5+5+9).

Судьи: Васильев, Кочетов.

19 декабря. Ярославль. Арена-2000. 3916 зрителей.

Максим Беляев
Максим Шалунов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
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8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 43 24 19 51
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5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
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19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 2 : 3
19.12 17:00
Металлург – Амур
 3 : 1
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 3 : 1
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 2 : 1
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
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