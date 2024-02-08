«Авангард» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Авангард» со счетом 5:3.

Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Спартак» с 80 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Авангард» с 84 очками — на второй строчке «Востока».

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