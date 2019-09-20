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Кутейкин из-за травмы не полетел на матч с «Автомобилистом»

20:28
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Хоккеисты «Спартака» отправились в Екатеринбург, где в субботу, 21 сентября, состоится заключительный матч выездной серии с «Автомобилистом», сообщает официальны сайт красно-белых.

Защитник москвичей Андрей Кутейкин вылетел в Москву из Магнитогорска, где «Спартак» играл с «Металлургом» (3:4). Игрок помещен в список травмированных вместе с Ильей Аркаловым и Егором Круженковым.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.spartak.ru/news/spartak-igraet-s-avtomobilistom-21-09-19/

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