Кутейкин из-за травмы не полетел на матч с «Автомобилистом»

Хоккеисты «Спартака» отправились в Екатеринбург, где в субботу, 21 сентября, состоится заключительный матч выездной серии с «Автомобилистом», сообщает официальны сайт красно-белых.

Защитник москвичей Андрей Кутейкин вылетел в Москву из Магнитогорска, где «Спартак» играл с «Металлургом» (3:4). Игрок помещен в список травмированных вместе с Ильей Аркаловым и Егором Круженковым.

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