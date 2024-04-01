КХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф
Во вторник, 2 апреля стартует 1/2 финала плей-офф КХЛ. В этой стадии сыграют ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Публикуем расписание полуфинала Кубка Гагарина.
Расписание 1/2 финала плей-офф КХЛ
2 апреля, вторник
19.30. «Локомотив» — «Трактор»
3 апреля, среда
17.00. «Металлург» — «Автомобилист»
4 апреля, четверг
19.30. «Локомотив» — «Трактор»
5 апреля, пятница
17.00. «Металлург» — «Автомобилист»
6 апреля, суббота
14.30. «Трактор» — «Локомотив»
7 апреля, воскресенье
14.30. «Автомобилист» — «Металлург»
8 апреля, понедельник
17.00. «Трактор» — «Локомотив»
9 апреля, вторник
17.00. «Автомобилист» — «Металлург»
Следить за играми Кубка Гагарина можно на телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ, «КХЛ Prime», на сайте khl.ru в разделе трансляций, Также матчи плей-офф КХЛ доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -