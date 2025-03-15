Сергей Широков — о турнирном положении «Сибири»: «Все смотрим в таблицу»

Капитан «Сибири» Сергей Широков рассказал о компоненте, которого команде не хватило на выезде, и своей новой позиции в большинстве.

— Не хватало всегда одной победы — над «Амуром» — для возвращения уверенности в себе?

— Мы в себя не переставали верить. Есть белые полосы, есть черные. Мы работали. Да, что-то не получалось. Но здорово, когда команда может из себя достать и побеждать.

— Вернулось в прежнее русло большинство...

— Большинство никуда не уходило. Это хоккей, кто-то забивает, кто-то нет.

— Вы легко адаптировались к левому кругу вбрасывания?

— Это не новая для меня позиция. Ответственность всегда есть.

— Какого компонента не хватало «Сибири» на выезде, который появился сейчас?

— Заброшенных шайб. Не хватало бросков мимо вратаря.

— Часто слышу, что команде не хватает уверенности. Можете объяснить, с точки зрения лидера, как у команды профессионалов может не быть уверенности?

— Дело в психологии. Когда получается, когда не получается. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше.

— Смотрит ли команда в турнирную таблицу?

— Конечно, смотрим. Все в нее смотрим. Все зависит только от нас. Матч «Нефтехимика» не смотрел», — сказал Широков «СЭ».

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 66 очков в 65 матчах.