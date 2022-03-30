«Жизни ничего не угрожает». Илья Воробьев рассказал о состоянии защитника Маклюкова

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о состоянии защитника Алексея Маклюкова, которому во время матча с «Авангардом» (4:0, 4-3) шайба после броска соперника попала в голову.

— Что с Алексеем Маклюковым? Ему, кажется, шайба прилетела в ухо.

— Да, действительно, шайба прилетела в ухо. Сейчас он в больнице, жизни ничего не угрожает. Останавливают кровь, все необходимые процедуры сейчас будут делать. На данный момент вот так. Леше здоровья и огромное спасибо за самоотдачу.

— Вы не любите вопросы про травмы. Есть ли надежды, что мы увидим игроков, которые сейчас в списке травмированных к началу серии с «Трактором»?

— Нет, сейчас нет такой точной информации, потому что мы концентрировались на этой серии. Точно не могу сказать.