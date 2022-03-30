«Жизни ничего не угрожает». Илья Воробьев рассказал о состоянии защитника Маклюкова
Главный тренер «Металлурга» рассказал о травме защитника команды
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о состоянии защитника Алексея Маклюкова, которому во время матча с «Авангардом» (4:0, 4-3) шайба после броска соперника попала в голову.
— Что с Алексеем Маклюковым? Ему, кажется, шайба прилетела в ухо.
— Да, действительно, шайба прилетела в ухо. Сейчас он в больнице, жизни ничего не угрожает. Останавливают кровь, все необходимые процедуры сейчас будут делать. На данный момент вот так. Леше здоровья и огромное спасибо за самоотдачу.
— Вы не любите вопросы про травмы. Есть ли надежды, что мы увидим игроков, которые сейчас в списке травмированных к началу серии с «Трактором»?
— Нет, сейчас нет такой точной информации, потому что мы концентрировались на этой серии. Точно не могу сказать.
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|Финалы конференций
|Счет в серии
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Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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|30.03
|17:00
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Металлург – Авангард
|4 : 0
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