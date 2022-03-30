Илья Воробьев прокомментировал победу «Металлурга» в серии с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился эмоциями после седьмого матча серии плей-офф против «Авангарда» (4:0, 4-3).

— Серия уникальная, мне кажется, для зрителей это очень хорошая реклама для лиги. Благодарен ребятам, Вася, конечно, сегодня фантастически сегодня матч отыграл, ребята выложили все из себя и обыграли. Я говорил ребятам, что обыграть чемпионскую команду — очень сложно. Это дорогого стоит, и мы это сделали. Хочу сказать спасибо «Авангарду» за серию, действительно была классная серия. Наверное, из «Авангарда» я хочу отметить Арсения Грицюка. Когда взяли его на олимпиаду, я думал, правильно играет или неправильно. 4 игры в регулярке с ними играли, вроде неплохо смотрелся. Сейчас, когда разбираешь детально каждую игру, каждую клеточку, и своих, и чужих, становится понятно, что парень растет очень интересный, развивается, очень хороший парень будет.

— Насколько энергия Егора Коробкина сегодня помогла команде? Он лучший по силовым, бил, толкался, пас отдал.

— Егор, в принципе, мы для этого и ставили. Пас сделал здорово, в седьмой игре, когда все или ничего, такой пас отдать, это тоже признак мастерства и уровня игрока. Да, Егор нам сегодня помог, у него такая задача и была, мы ее такой ему и ставили.

— На открытой тренировке перед серией с «Авангардом» вы сказали, что у вас есть план, но вы поделитесь им только после серии. Можете сейчас пояснить в чем он состоял?

— Ну, как вы видели по серии, кто отрывается, ведет несколько шайб, другой команде приходится раскрываться, противоположная сторона обороняется. Как мы сегодня сделали, забили в большинстве, потом повели 2:0 и тщетно ушли в оборону, потому что знали, что с этой командой важно первым забить и повести в счете, как ни с какой другой. Потому что у них такая очень рабочая этика хорошая, они не делают своих ошибок, могут потом и не дать шанса. Вот в этом и была в принципе идея. Также мы знаем и по играм регулярки: когда мы вели — мы дожимали и выигрывали, с их стороны было то же самое.

— Можно сказать, что победа над «Авангардом» в серии подтвердила, что выбранный на сезон вектор: более игровой, с более мобильными форвардами, оказался правильным?

— Вы знаете, мы вошли в следующий круг — мы только в финале конференции. Итоги все-таки в конце сезона надо подводить. Сейчас не хотелось бы этого делать.

— Насколько для вас вообще стало удивлением спокойствие Кошечкина?

— Мы те года, которые выигрывали, потом, после празднования смотрели, сколько бросков нанес нам «Лев» и сколько ЦСКА в седьмых играх, там было под 60 каждую, не помню уже, очень много. И он со всеми или со многими справился. Вася, боец плей-офф, что тут говорить. Вася есть Вася.

— Есть вообще по серии в целом объяснение тем счетам, которые мы видели?

— Потому что две команды, которым полшанса дай, они его используют. Если по играм каждым: в первой игре мы получили удаление, нам забили, «4 на 4» нам воткнули, и все, нам шанса не дали. Во второй примерно такая же ситуация, дальше наоборот было. Две высококлассные команды, которые этого не прощают.