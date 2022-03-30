Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:41

«Металлург» и «Авангард» показали второй результат в истории по средней результативности серии

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Средняя результативность серии магнитогорской и омской команд составляет 7,28 шайбы за игру.
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» и «Авангард» завершили серию второго раунда плей-офф КХЛ в седьмом матче (4:0). Средняя результативность серии магнитогорской и омской команд составляет 7,28 шайбы за игру. Это второй результат в истории КХЛ. Больше забивалось только в сумасшедшей серии «Локомотива» и рижского «Динамо» в 2011 году — 8,60 гола за матч.

Серии плей-офф КХЛ с самой высокой средней результативностью

Сезон

Стадия

Серия

Матчи

Голы

Ср.

2010/11

Второй раунд

Локомотив — Динамо Р

4-1

5

43 (8,60)

2021/22

Второй раунд

Металлург — Авангард

4-3

7

51 (7,28)

2016/17

Первый раунд

СКА — Витязь

4-0

4

29 (7,25)

2008/09

Второй раунд

Локомотив — Спартак

3-0

3

21 (7,00)

2010/11

Первый раунд

СКА — Спартак

4-0

4

28 (7,00)

2019/20

Первый раунд

Авангард — Салават Юлаев

2-4

6

41 (6,83)

2011/12

Первый раунд

Трактор — Югра

4-1

5

34 (6,80)

2009/10

Первый раунд

Салават Юлаев — Автомобилист

3-1

4

27 (6,75)

2021/22

Первый раунд

СКА — Динамо Мн

4-0

4

27 (6,75)

2012/13

Первый раунд

Трактор — Барыс

4-3

7

47 (6,71)

Ранее «Металлург» обыграл «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (4:0).

КХЛ
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Русские тренеры готовят новую звезду для сборной США. Без наших девушек она — главный фаворит юниорского ЧМ
Гражданство США, куча денег и погоня за рекордом. Как живет русская звезда НХЛ Евгений Малкин в эпоху санкций
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: второй раунд плей-офф КХЛ
Дронов: «Два человека у нас ложатся головой под шайбу. Это очень большая цена — здоровье»
Творчество победило системность. Креативный хоккей Воробьева должен задать новый тренд
«Жизни ничего не угрожает». Илья Воробьев рассказал о состоянии защитника Маклюкова
Илья Воробьев прокомментировал победу «Металлурга» в серии с «Авангардом»
«Металлург» и «Авангард» установили рекорд Кубка Гагарина, забросив 51 шайбу в семи матчах
Хартли ответил на вопрос о своем будущем в «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Жизни ничего не угрожает». Илья Воробьев рассказал о состоянии защитника Маклюкова

Хартли покинет пост главного тренера «Авангарда». Рябыкин — наиболее вероятный кандидат на его место
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
30.03 17:00
Металлург – Авангард
 4 : 0
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости