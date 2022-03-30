«Металлург» и «Авангард» показали второй результат в истории по средней результативности серии

«Металлург» и «Авангард» завершили серию второго раунда плей-офф КХЛ в седьмом матче (4:0). Средняя результативность серии магнитогорской и омской команд составляет 7,28 шайбы за игру. Это второй результат в истории КХЛ. Больше забивалось только в сумасшедшей серии «Локомотива» и рижского «Динамо» в 2011 году — 8,60 гола за матч.

Серии плей-офф КХЛ с самой высокой средней результативностью