«Металлург» и «Авангард» показали второй результат в истории по средней результативности серии
«Металлург» и «Авангард» завершили серию второго раунда плей-офф КХЛ в седьмом матче (4:0). Средняя результативность серии магнитогорской и омской команд составляет 7,28 шайбы за игру. Это второй результат в истории КХЛ. Больше забивалось только в сумасшедшей серии «Локомотива» и рижского «Динамо» в 2011 году — 8,60 гола за матч.
Серии плей-офф КХЛ с самой высокой средней результативностью
|
Сезон
|
Стадия
|
Серия
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
2010/11
|
Второй раунд
|
Локомотив — Динамо Р
|
4-1
|
5
|
43 (8,60)
|
2021/22
|
Второй раунд
|
Металлург — Авангард
|
4-3
|
7
|
51 (7,28)
|
2016/17
|
Первый раунд
|
СКА — Витязь
|
4-0
|
4
|
29 (7,25)
|
2008/09
|
Второй раунд
|
Локомотив — Спартак
|
3-0
|
3
|
21 (7,00)
|
2010/11
|
Первый раунд
|
СКА — Спартак
|
4-0
|
4
|
28 (7,00)
|
2019/20
|
Первый раунд
|
Авангард — Салават Юлаев
|
2-4
|
6
|
41 (6,83)
|
2011/12
|
Первый раунд
|
Трактор — Югра
|
4-1
|
5
|
34 (6,80)
|
2009/10
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев — Автомобилист
|
3-1
|
4
|
27 (6,75)
|
2021/22
|
Первый раунд
|
СКА — Динамо Мн
|
4-0
|
4
|
27 (6,75)
|
2012/13
|
Первый раунд
|
Трактор — Барыс
|
4-3
|
7
|
47 (6,71)
Ранее «Металлург» обыграл «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (4:0).
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0