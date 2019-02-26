Игорь Никитин: "СКА проиграл? Я не интересовался"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над "Витязем" (4:0) в первом матче первого раунда плей-офф.

- Начали тяжело. Волнение было. А дальше уже начали играть в свою игру. Парни начали делать то, что должны и умеют делать. Выигрывать шайбу, доставать из себя и не ошибаться.

- Романов концовку сезона провел в третьей паре, а сегодня был седьмым защитником.

- Нас сейчас волнует результат команды, а не личное игровое время. У Романова это первый сезон, первая игра плей-офф. Все должно быть планомерно.

- Вы наверняка слышали, что СКА проиграл "Спартаку". Вас это порадовало?

- СКА проиграл? Не интересовался.

- Вы планируете выпускать Юханссона в этой серии, или Сорокин чистый первый номер?

- Вопрос непростой. Возможно, Ларс будет играть. (Игорь Еронко)

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