Гатиятулин — о поражении от «Адмирала»: «Без голов никак не выиграть, надо еще упорнее работать»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Второй матч не забиваем. Без голов никак не выиграть. Неплохо начали, было движение, цеплялись в зоне атаки, создавали моменты, но в пустые ворота не можем забить. Игра была до гола. К сожалению, мы допустили ошибку, и соперник ей воспользовался.

«Трактор» не забивает восемь периодов? Возможно, причина в концентрации. Создаем неплохие моменты, но не попадаем в пустые ворота. Через работу переломим этим моменты. В большинстве матчей мы проводим много времени в зоне нападения, но вся проблема в реализации. Надо еще упорнее работать и концентрироваться на нападении», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» занимает восьмое место на Востоке, набрав 27 очков в 30 матчах.