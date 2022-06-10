Хоккеист Людучин заявил, что пожалел о публикации поста в Telegram о тренере Разине и откатах

Известный хоккеист Роман Людучин в интервью «СЭ» прокомментировал обвинения в адрес тренера «Северстали» Андрея Разина.

— Нам было обидно узнавать из вашего Telegram-канала, что Андрей Владимирович якобы использует откаты. С этим как быть?

— Уф-ф! «Использует» — это что? Пойман за руку! Правильно?

— Наверное. Вы ж об этом писали — по ситуации с хоккеистом Ибрагимовым.

— Да, писал про Ибрагимова. Такой щепетильный момент... За руку я никого не ловил, но эту историю мне поведали. Опять же, там говорилось не «взял», а «сказал»! Типа — «поделись». Не люблю я эти темы, слушайте!

— Так что ж публиковали?

— Много раз пожалел, что затронул.

— Нам один хоккеист рассказывал про тренера старой школы: «Совершенно обнаглел. Всегда брал десять процентов, а сейчас попросил пятнадцать...»

— Вот! Эта проблема существовала до нас — и будет после. Но я в грязные темы больше не полезу. Даже не знаю, сохранились ли те записи в моем канале. Если Андрей Владимирович захочет со мной обо всем этом поговорить — я готов, с удовольствием. Для меня он остается хорошим тренером.